Повреждено более 10 авто, а транспорт виновника аварии после столкновения загорелся, передает "dtp.kiev.ua" на странице в Facebook.
Водитель вел себя неадекватно, а после ДТП выбрался из Toyota, надел маску и убежал - машина виновника аварии вспыхнула.
"По свидетельству очевидцев, пострадало 15 автомобилей, многие сильно разбиты", - говорится в сообщении.
Свидетели аварии сообщили, что водитель ехал на огромной скорости.
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Правоохранители выясняют детали и обстоятельства ДТП.
К слову, в Киеве на Оболонском проспекте водитель легкового автомобиля "BMW" влетел в здание торгового центра.
Так, стало известно, что 15 декабря, приблизительно в 00:30, водитель легкового автомобиля "BMW" влетел на высокой скорости в припаркованные автомобили, после чего и в здание торгово-развлекательного центра "DreamTown" на Оболонском проспекте.
По словам очевидцев, в машине находилось два человека и они оба находились в состоянии алкогольного опьянения.
О пострадавших не сообщалось.
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