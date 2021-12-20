В Киеве тепловоз протаранил легковой автомобиль, который не стал пропускать его на железнодорожном переезде; в машине помимо водителя находились женщина и ребенок.

Авария случилась в воскресенье, 19 декабря, в Дарницком районе Киева, сообщает Телеграм-канал «Реальный Киев». По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo Lanоs на нерегулируемом железнодорожном переезде не стал пропускать тепловоз.

В результате локомотив врезался в машину сбоку и протащил ее несколько метров. К месту аварии прибыла «скорая». К счастью, в результате происшествия никто не погиб. Медицинская помощь понадобилась пассажиркам авто: женщине и девочке-подростку, которые пострадали в результате столкновения. Водитель машины от помощи отказался.

По факту ДТП проводятся следственные действия: правоохранители должны установить обстоятельства и причины аварии.

Отметим, что ситуация на дорогах Украины остается действительно опасной. Всего за 11 месяцев 2021 года, не включая декабрь, в стране произошло более 170 аварий. Нередки и происшествия на железнодорожных путях.

Так, ночью 13 декабря в Ивано-Франковской области поезд влетел в легковушку. В результате происшествия погибли мужчина и женщина, которые находились в машине.

Напомним, "товарняк" сбил женщину на переезде: момент попал на видео.

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