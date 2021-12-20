Момент масштабного ДТП на "трассе смерти" в Киевской области попал на видео.
Видео было снято регистратором из салона автомобиля Daewoo lanos, который ехал в потоке.
На видео видно, как водитель Audi объезжал поток машин по обочине - в какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где протаранил четыре автомобиля.
Двое мужчин в Audi получили множественные травмы и были госпитализированы - один из них в момент ДТП вылетел через лобовое стекло из автомобиля на асфальт.
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Видео можно увидеть здесь.
Ранее сообщалось, что В Киеве водитель за рулем водитель Toyota Camry растрощил более 10 авто.
Повреждено более 10 авто, а транспорт виновника аварии после столкновения загорелся.
Водитель вел себя неадекватно, а после ДТП выбрался из Toyota, надел маску и убежал - машина виновника аварии вспыхнула.
"По свидетельству очевидцев, пострадало 15 автомобилей, многие сильно разбиты", - говорится в сообщении.
Свидетели аварии сообщили, что водитель ехал на огромной скорости.
Правоохранители выясняют детали и обстоятельства ДТП.
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