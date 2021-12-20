По оживленной проезжей части в Киеве прогуливался мужчина и снимал себя на камеру.

В какой-то момент его остановили полицейские. Он пытался им что-то объяснять, не прекращая съемку, передает "dtp.kiev.ua".

Мужчина с сумкой через плечо "гулял" на проспекте Лобановского. В руке он держал телефон, снимая себя на камеру.

Вероятно, его не смутило, что он идет по оживленной проезжей части против движения машин.

Как закончилась история - непонятно.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, в центре Киева возле Бессарабской площади неожиданно начал проваливаться асфальт.

Так, на бульваре Шевченко вблизи Бессарабского рынка неожиданно начал проваливаться асфальт. Сперва машинам удавалось объезжать яму, которая постепенно образовывалась на дороге.

Но впоследствии посреди проезжей части образовалась большая пропасть, которая постепенно начала наполняться водой.

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