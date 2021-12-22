На столичной окружной дороге на перекрестке улицы Зодчих водитель иномарки влетел в елочный базар, сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.
"В результате ДТП водитель Hyundai вылетел в место, где продают новогодние елки", – говорится в сообщении.
В полиции Святошинского района сообщили, что сообщения о ДТП им не поступало. Вероятно, дорожно-транспортное происшествие обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что в Киеве водитель за рулем водитель Toyota Camry растрощил более 10 авто.
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Повреждено более 10 авто, а транспорт виновника аварии после столкновения загорелся.
Водитель вел себя неадекватно, а после ДТП выбрался из Toyota, надел маску и убежал - машина виновника аварии вспыхнула.
"По свидетельству очевидцев, пострадало 15 автомобилей, многие сильно разбиты", - говорится в сообщении.
Свидетели аварии сообщили, что водитель ехал на огромной скорости.
Правоохранители выясняют детали и обстоятельства ДТП.
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