В Святошинском районе Киева произошло серьезное ДТП - водитель влетел в елочный базар.

На столичной окружной дороге на перекрестке улицы Зодчих водитель иномарки влетел в елочный базар, сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.

"В результате ДТП водитель Hyundai вылетел в место, где продают новогодние елки", – говорится в сообщении.

В полиции Святошинского района сообщили, что сообщения о ДТП им не поступало. Вероятно, дорожно-транспортное происшествие обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель за рулем водитель Toyota Camry растрощил более 10 авто.

Повреждено более 10 авто, а транспорт виновника аварии после столкновения загорелся.

Водитель вел себя неадекватно, а после ДТП выбрался из Toyota, надел маску и убежал - машина виновника аварии вспыхнула.

"По свидетельству очевидцев, пострадало 15 автомобилей, многие сильно разбиты", - говорится в сообщении.

Свидетели аварии сообщили, что водитель ехал на огромной скорости.

Правоохранители выясняют детали и обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, водитель на Лексусе забрал жизнь человека на трассе Киев-Одесса: "скорая" не успела

Также, в Киеве женщину придавила ветка: как раз отводила ребенка в школу

Politeka рассказывала, маршрутка с людьми попала в аварию, не всех удалось спасти: фото трагического ДТП.