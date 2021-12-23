"Киевводоканал" после нового года повысит тарифы - скорректированные тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению будут касаться 45 водоканалов.

Об этом сообщила пресс-служба Киевводоканала. Повышение тарифов, которое наступит в следующем году, связано с несколькими факторами в числе которых: увеличение затрат на электроэнергию; увеличение расходов на теплоэнергию и увеличение расходов на природный газ.

Также на ценообразование услуг водоканалов повлиял подписанный президентом Украины Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений”.

В итоге стоимость услуг повысилась на 5 грн с учетом НДС и составит 30,38 грн за 1 кубометр, из которых централизованное водоснабжение — 16,164 грн за 1 кубометр и централизованный водоотвод — 14,22 грн за 1 кубометр.

Стоит отметить, что жителям столицы приходят обновленные платежки с дополнительной строкой "Абонплата".

Максимальный размер абонплаты для одной столичной квартиры — 30,95 грн. за услугу по поставке тепловой энергии (21,63 гривен без расходов на обслуживание домовых счетчиков) и 33,74 грн. за услугу по поставке горячей воды (15,35 гривен без расходов на обслуживание домовых счетчиков).

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