Об этом сообщила пресс-служба Киевводоканала. Повышение тарифов, которое наступит в следующем году, связано с несколькими факторами в числе которых: увеличение затрат на электроэнергию; увеличение расходов на теплоэнергию и увеличение расходов на природный газ.
Также на ценообразование услуг водоканалов повлиял подписанный президентом Украины Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений”.
В итоге стоимость услуг повысилась на 5 грн с учетом НДС и составит 30,38 грн за 1 кубометр, из которых централизованное водоснабжение — 16,164 грн за 1 кубометр и централизованный водоотвод — 14,22 грн за 1 кубометр.
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Стоит отметить, что жителям столицы приходят обновленные платежки с дополнительной строкой "Абонплата".
Максимальный размер абонплаты для одной столичной квартиры — 30,95 грн. за услугу по поставке тепловой энергии (21,63 гривен без расходов на обслуживание домовых счетчиков) и 33,74 грн. за услугу по поставке горячей воды (15,35 гривен без расходов на обслуживание домовых счетчиков).
Напомним, что киевлянам выставили огромный счет за отопление однокомнатных квартир: заплатят, как за трешку.
Как Politeka писала, тарифы на доставку газа изменятся с 1 января: где цена увеличится, а кому снизят.
Также Politeka сообщала, что платежки за отопление и горячую воду изменятся уже в декабре: что надо знать украинцам.