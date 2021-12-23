В Киеве улица полностью покрылась льдом - образовалась пробка из десятка машин.

В Подольском районе Киева остановилось движение на одной из улиц, передает Telegram-канал «Киев без цензуры».

Улица Сергея Данченко полностью обледенела - машины встали в пробке и не могли тронуться с места - дорога была как стекло.

"Машины не могут ни подняться, ни спуститься. А где коммунальные службы?", - говорится в сообщении.

В итоге водители начали сами посыпать дорогу песком, чтобы проехать.

К слову, В Святошинском районе Киева произошло серьезное ДТП - водитель влетел в елочный базар.

На столичной окружной дороге на перекрестке улицы Зодчих водитель иномарки влетел в елочный базар.

"В результате ДТП водитель Hyundai вылетел в место, где продают новогодние елки", – говорится в сообщении.

В полиции Святошинского района сообщили, что сообщения о ДТП им не поступало. Вероятно, дорожно-транспортное происшествие обошлось без пострадавших.

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