На Столичном шоссе в Киеве фура протаранила пассажирский автобус - образовалась пробка.

Как сообщает телеграмм-канал dtp.kiev.ua, фура Экспресс-Автолюкс врезалась в пассажирский автобус.

О пострадавших информация уточняется.

Известно, что из-за ДТП образовалась пробка.

Все обстоятельства аварии выясняются.

К слову, в Святошинском районе Киева произошло серьезное ДТП - водитель влетел в елочный базар.

На столичной окружной дороге на перекрестке улицы Зодчих водитель иномарки влетел в елочный базар, сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.

"В результате ДТП водитель Hyundai вылетел в место, где продают новогодние елки", – говорится в сообщении.

В полиции Святошинского района сообщили, что сообщения о ДТП им не поступало. Вероятно, дорожно-транспортное происшествие обошлось без пострадавших.

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Politeka рассказывала, маршрутка с людьми попала в аварию, не всех удалось спасти: фото трагического ДТП.