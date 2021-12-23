Как сообщает телеграмм-канал dtp.kiev.ua, фура Экспресс-Автолюкс врезалась в пассажирский автобус.
О пострадавших информация уточняется.
Известно, что из-за ДТП образовалась пробка.
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Все обстоятельства аварии выясняются.
К слову, в Святошинском районе Киева произошло серьезное ДТП - водитель влетел в елочный базар.
На столичной окружной дороге на перекрестке улицы Зодчих водитель иномарки влетел в елочный базар, сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.
"В результате ДТП водитель Hyundai вылетел в место, где продают новогодние елки", – говорится в сообщении.
В полиции Святошинского района сообщили, что сообщения о ДТП им не поступало. Вероятно, дорожно-транспортное происшествие обошлось без пострадавших.
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Politeka рассказывала, маршрутка с людьми попала в аварию, не всех удалось спасти: фото трагического ДТП.