Как сообщают в ГУНП в Киевской области, о ДТП возле села Вербовое в полицию по телефону сообщил водитель «ВАЗа».
Полицейские прибывшие на место выяснили, что кроме 34-летнего водителя в легковушке также находился его 14-летний племянник, который, к сожалению, от полученных травм погиб на месте.
Водителя деблокировали с помощью специальной техники сотрудники ГСЧС.
С травмами разной степени мужчину госпитализировали в Белоцерковскую городскую больницу № 2.
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Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 23 декабря, в Днепровском районе Киева произошло дорожно транспортное происшествие с участием трех автомобилей.
Уточняется, что на скользкой дороге произошло столкновение трех автомобилей Volkswagen Polo, Volkswagen Jetta и Chevrolet Lacetti.
По предварительной информации медицинская помощь понадобилась троим участникам аварии. На месте ДТП работали медики "скорой", спасатели, патрульные и следственно-оперативная группа.
Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.
Как сообщала Politeka, грузовик протаранил автобус с украинцами, сразу 10 жертв.
Также Politeka писала, что автобус слетел с трассы, 18 жертв и 25 пострадавших.