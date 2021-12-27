В Киевской области в аварию попал автомобиль «ВАЗ-2109» - погиб 14-летний подросток.

Как сообщают в ГУНП в Киевской области, о ДТП возле села Вербовое в полицию по телефону сообщил водитель «ВАЗа».

Полицейские прибывшие на место выяснили, что кроме 34-летнего водителя в легковушке также находился его 14-летний племянник, который, к сожалению, от полученных травм погиб на месте.

Водителя деблокировали с помощью специальной техники сотрудники ГСЧС.

С травмами разной степени мужчину госпитализировали в Белоцерковскую городскую больницу № 2.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 23 декабря, в Днепровском районе Киева произошло дорожно транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Уточняется, что на скользкой дороге произошло столкновение трех автомобилей Volkswagen Polo, Volkswagen Jetta и Chevrolet Lacetti.

По предварительной информации медицинская помощь понадобилась троим участникам аварии. На месте ДТП работали медики "скорой", спасатели, патрульные и следственно-оперативная группа.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, грузовик протаранил автобус с украинцами, сразу 10 жертв.

Также Politeka писала, что автобус слетел с трассы, 18 жертв и 25 пострадавших.