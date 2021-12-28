Утро во вторник, 28 декабря, в украинской столице началось с крупной аварии - сегодня ожидается ухудшение погодных условий, поэтому водителей призывают быть максимально осторожными.

Так, авария произошла на проспекте Лобановского, как двигаться в сторону Севастопольской площади. Об этом сообщает ресурс "Киев. Оперативный".

На кадрах видно две разбитые иномарки, у которых растрощены передние и боковые части. Обломки раскиданы по всей дороге.

Отмечается, что авария заняла все полосы.

"Движения нет, будет еще хуже", - говорится в сообщении.

Напомним, в ГСЧС предупреждали украинцев об ухудшении погодных условий 27-28 декабря. По всей стране ожидаются значительные осадки в виде снега и мокрого снега (прирост снежного покрова 10-20 см), а такдже налипание мокрого снега.

В южной части, днем ​​и в центральных областях - мокрый снег и дождь, гололедица.

В Украине, кроме западных и северных областей, порывы 15-20 м/с, вьюги, снежные заносы; на дорогах страны гололедица (I уровень опасности, желтый).

"Такие погодные условия могут повлечь за собой нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов", - говорится в сообщении ГСЧС.

Кроме того, отдельно спасатели предупредили киевлян о сильном тумане, который опустился ночью и продержится в столице утром 28 декабря - видимость 300-500 м.

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