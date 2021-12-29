29 декабря в Киеве произошла авария. Карета скорой помощи врезалась в электроопору и повалила её за собой.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на Магнолия-ТВ.

Так, на этот раз стало известно, что на жилом массиве Софиевская Борщаговка произошло ДТП. Как сообщают, "скорая помощь" ехала на вызов из Киева. Водитель заехал в частный сектор и врезался в электроопору, после чего, бетонный столб упал на машину (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Авария не произошла без пострадавших. Водитель и медик, который сидел рядом, получили травмы. Однако, как сообщают, травмы несерьезные.

На место происшествия выехали спасатели, которые разбирали последствия столкновения, чтобы разблокировать проезжую часть. Обстоятельства происшествия установили правоохранительные органы.

Напомним, серьезная авария произошла во вторник, 28 декабря, на трассе Одесса-Киев в Беляевском районе. Там на 451 км дороги авто BMW врезалось в фуру. Как сообщили инспекторы, на скользкой дороге водитель автомобиля BMW не справился с управлением и влетел в припаркованный на заправке грузовик MAN.

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