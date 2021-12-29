Мокрый снег и гололед ожидают Киев и область на новогодние праздники.

Так, уже в четверг столбик термометра может подняться вплоть до +1°C, а 31 декабря будет колебаться от -1°C до +1°C.

И днем, и ночью киевлян ожидает снег с дождем.

В субботу, 1 января, воздух прогреется до +4°C, в этот день ожидается дождь со снегом.

Вероятно, киевлянам придется носить с собой зонты в первый день 2022 года.

В то же время, синоптики рассказали, какие сюрпризы может принести новогодняя ночь жителям столицы, и стоит ли ждать по-настоящему зимнюю погоду со снегом и заморозками.

Новогодняя ночь в Киеве, скорее всего, будет морозной. Согласно прогнозам синоптиков, 31 декабря в столице ожидается -3 градуса, а ночью похолодает примерно до -5 градусов.

Несмотря на то, что в данный момент нельзя с полной уверенностью полагаться на прогноз погоды, снежный прогноз с отсутствием сильных морозов не может не радовать.

Напомним, синоптики рассказали, ждать ли украинцам снега на Новый год 2022 в Киеве.

Также Politeka сообщала о коллапсе на дорогах Киева: люди стоят в огромных очередях в метро, кадры.

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