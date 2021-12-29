В Киеве мужчина гнался за ворами и неудачно приземлился на крышу гаража - он сломал ногу.
Спасатели пытались снять его с крыши гаража, но носилки с зафиксированным пострадавшим упали с высоты.
"В Киеве спасатели снимали с гаража травмированного мужчину, который гнался за ворами, неудачно приземлился на крышу гаража и сломал ногу. Спасатели пытались помочь, но чуть не добили", – сообщили в телеграм-канале "Всевидящее око".
Судя по видео, один из спасателей спускал пострадавшего с крыши, а другой должен подхватить снизу.
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Последний не достал руками носилок и они соскользнули на землю вместе с пострадавшим.
В итоге несчастного мужчину откопали из снега и транспортировали в больницу.
Видео можно увидеть здесь.
Ранее сообщалось, что в Киеве маршрутка возила пассажиров с открытой дверью в мороз - жалобы от пассажиров поступали утром и вечером.
Водителя маршрутки пассажиры просили закрыть дверь, но тот ответил, что двери не работают.
Тогда пассажиры попросили водителя остановиться и решить проблему - в ответ получили игнор.
Отчаявшиеся люди пытались закрывать дверь собственными силами.
Напомним, скорая помощь вспыхнула на ходу в Киеве, фото: слетелись десятки спасателей.
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