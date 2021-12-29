Как сообщил Telegram-канал "Magnolia TV" в Днепровском районе Киева в одном из магазинов заметили таракана на холодильнике.
Мерзкое насекомое находилось на холодильнике с мороженным.
Когда именно произошел неприятный инцидент - неизвестно.
"Привет из магазина на Алматинской в Киеве", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что в центре Киева в одном из магазинов между посетителем и охранником возник конфликт - не пускали молодых людей в магазин, поскольку они были без масок.
В Киеве юнец сломал череп охраннику, потому что тот попросил надеть маску. По факту инцидента открыто уголовное производство.
Все началось с того, что охранник не пускал молодых людей в магазин, поскольку они были без масок. Им не понравилось это. Сначала они начали словесный конфликт, который перерос в рукоприкладство.
Напомним, что двухлетний малыш пришел из детсада с разрезанным языком, видео: воспитатели обвинили маму.
Как сообщала Politeka, в Киеве учительница увольняется после языкового скандала, видео.
Также Politeka писала, что учительница избила ребенка и таскала его за ухо: происходящее сняли на видео.