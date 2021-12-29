В столичном магазине засняли на видео таракана на холодильнике с продуктами.

Как сообщил Telegram-канал "Magnolia TV" в Днепровском районе Киева в одном из магазинов заметили таракана на холодильнике.

Мерзкое насекомое находилось на холодильнике с мороженным.

Когда именно произошел неприятный инцидент - неизвестно.

"Привет из магазина на Алматинской в Киеве", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в центре Киева в одном из магазинов между посетителем и охранником возник конфликт - не пускали молодых людей в магазин, поскольку они были без масок.

В Киеве юнец сломал череп охраннику, потому что тот попросил надеть маску. По факту инцидента открыто уголовное производство.

Все началось с того, что охранник не пускал молодых людей в магазин, поскольку они были без масок. Им не понравилось это. Сначала они начали словесный конфликт, который перерос в рукоприкладство.

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