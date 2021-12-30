Утром в четверг, 30 декабря утром на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием грузовика и эвакуатора, водитель которого перевозил легковое авто.

В результате происшествия есть пострадавшие, движение левыми полосами перекрыто в обоих направлениях. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение пресс-службы Патрульной полиции в Telegram.

Сейчас патрульные занимаются регулированием и охраной места происшествия.

Пока подробности ДТП не сообщаются. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

На кадрах с места происшествия видно, что транспортные средства сильно пострадали. дорогы усыпана обломками.

Водителей просят заблаговременно планировать свои маршруты учитывая указанную информацию.

Ранее сообщалось, что в Киевской области на колеях погиб 27-летний парень - правоохранители устанавливают причины трагедии.

Парень переходил колею в запрещенном месте.

Машинист поезда "Киев-Каменец-Подольский" применил экстренное торможение и звуковой сигнал, но избежать трагедии не удалось.

Ведется следствие.

Напомним, муж чиновницы МОН устроил ДТП в Киеве и угрожал "связями", видео: "Ребята, у вас будут проблемы"

Как сообщала Politeka, грузовик на полном ходу влетел в трамвай: кадры с места ДТП

Также Politeka писала, что авария забрала жизнь 6-месячного ребенка на Харьковщине: стали известны детали трагедии