В результате происшествия есть пострадавшие, движение левыми полосами перекрыто в обоих направлениях. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение пресс-службы Патрульной полиции в Telegram.
Сейчас патрульные занимаются регулированием и охраной места происшествия.
Пока подробности ДТП не сообщаются. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
На кадрах с места происшествия видно, что транспортные средства сильно пострадали. дорогы усыпана обломками.
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Водителей просят заблаговременно планировать свои маршруты учитывая указанную информацию.
Ранее сообщалось, что в Киевской области на колеях погиб 27-летний парень - правоохранители устанавливают причины трагедии.
Парень переходил колею в запрещенном месте.
Машинист поезда "Киев-Каменец-Подольский" применил экстренное торможение и звуковой сигнал, но избежать трагедии не удалось.
Ведется следствие.
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