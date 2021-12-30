В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате аварии образовалась пробка в сторону Подола.

В четверг, 30 декабря, грузовик, который транспортировал МАФ, не вписался и застрял под путепроводом на улице Кирилловской.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Киев Оперативный.

В результате грузовик застрял и перекрыл движение на одной из полос дороги. Кроме того заблокировано движение троллейбусов, а в сторону Подола образовалась пробка.

Ранее сообщалось, что ЧП в Киеве возле станции метро "Берестейская" - заблокировано движение трамваев.

Как сообщает пресс-служба "Киевпастранса", из-за ДТП задерживается движение трамваев №14 по улице Василенко в оба направления.

Люди были вынуждены выходить из трамваев и идти пешком вдоль трамвайных линий, чтобы пересесть в другой транспорт.

На месте аварии работали правоохранительные органы.

По состоянию на 10:30 известно, что движение трамваев восстановлено.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, грузовик протаранил автобус с украинцами, сразу 10 жертв.

Также Politeka писала, что автобус слетел с трассы, 18 жертв и 25 пострадавших.