В четверг, 30 декабря, грузовик, который транспортировал МАФ, не вписался и застрял под путепроводом на улице Кирилловской.
Об этом сообщили в Телеграм-канале Киев Оперативный.
В результате грузовик застрял и перекрыл движение на одной из полос дороги. Кроме того заблокировано движение троллейбусов, а в сторону Подола образовалась пробка.
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Ранее сообщалось, что ЧП в Киеве возле станции метро "Берестейская" - заблокировано движение трамваев.
Как сообщает пресс-служба "Киевпастранса", из-за ДТП задерживается движение трамваев №14 по улице Василенко в оба направления.
Люди были вынуждены выходить из трамваев и идти пешком вдоль трамвайных линий, чтобы пересесть в другой транспорт.
На месте аварии работали правоохранительные органы.
По состоянию на 10:30 известно, что движение трамваев восстановлено.
Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.
Как сообщала Politeka, грузовик протаранил автобус с украинцами, сразу 10 жертв.
Также Politeka писала, что автобус слетел с трассы, 18 жертв и 25 пострадавших.