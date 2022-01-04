Масштабный пожар произошел на Трухановом острове в столице в ночь с 3 на 4 января - на месте работали спасатели, очевидцы засняли адскую стихию.

По предварительным данным, горело одно из помещений развлекательного заведения "Южный берег Киева". Согласно имеющейся информации, вызов на линию "101" поступил около 23.30. Огонь охватил деревянное здание размером 20 на 30 метров и быстро распространился на площади 600 квадратных метров, передает "Информатор".

В Сети появились кадры ЧП. Зарево было видно на километры, а в небо поднялся огромный столб дыма.

На место съехались бойцы ГСЧС, пожар тушили 15 спасателей и 3 единицы техники. Отмечается, что почти через час огонь удалось укротить.

О пострадавших не сообщается.

Украинцы активно комментируют инцидент:

"Сожгли чей-то бизнес"

"Там же лошади на острове? Они хоть не пострадают?"

"Всё. Пляски закончились"

"Само не загорелось, помогли..."

"Кто-то с кем-то не договорился 🤣"

Ранее мы рассказывали о сильном пожаре, который произошел в пятиэтажке на Киевщине. Горела крыша одного из домов в Вышгороде. До прибытия спасателей жители сами выбежали из задымленного дома. Два человека оказались в огненной ловушке, им понадобилась помощь бойцов ГСЧС. Пострадавших передали медикам.

Напомним, что в доме известного украинца прогремел взрыв: видео масштабного ЧП

Как сообщала Politeka, что в Киеве авто вспыхнули прямо на ходу, кадры ЧП: "Движение транспорта ограничено"

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