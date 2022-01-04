По предварительным данным, горело одно из помещений развлекательного заведения "Южный берег Киева". Согласно имеющейся информации, вызов на линию "101" поступил около 23.30. Огонь охватил деревянное здание размером 20 на 30 метров и быстро распространился на площади 600 квадратных метров, передает "Информатор".
В Сети появились кадры ЧП. Зарево было видно на километры, а в небо поднялся огромный столб дыма.
На место съехались бойцы ГСЧС, пожар тушили 15 спасателей и 3 единицы техники. Отмечается, что почти через час огонь удалось укротить.
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О пострадавших не сообщается.
Украинцы активно комментируют инцидент:
"Сожгли чей-то бизнес"
"Там же лошади на острове? Они хоть не пострадают?"
"Всё. Пляски закончились"
"Само не загорелось, помогли..."
"Кто-то с кем-то не договорился 🤣"
Ранее мы рассказывали о сильном пожаре, который произошел в пятиэтажке на Киевщине. Горела крыша одного из домов в Вышгороде. До прибытия спасателей жители сами выбежали из задымленного дома. Два человека оказались в огненной ловушке, им понадобилась помощь бойцов ГСЧС. Пострадавших передали медикам.
Напомним, что в доме известного украинца прогремел взрыв: видео масштабного ЧП
Как сообщала Politeka, что в Киеве авто вспыхнули прямо на ходу, кадры ЧП: "Движение транспорта ограничено"
Также Politeka писала, что жилой дом загорелся в Киеве, детали и кадры трагедии: "На кровати спасатели обнаружили..."