В Киеве произошел масштабный сбой в работе транспорта - названы причины задержек.

Как сообщили в Киевпастрансе, в столице произошел сбой в работе общественного транспорта.

Это связано с техническими причинами и ДТП. Сообщается, что на одной из улиц произошел провал асфальта

Задерживается движение трамваев №35, 22а, 28 по улице А. Навои.

Также опаздывают троллейбусы №6, 16, 18 на ул. Софиевской 20/21 по причине ДТП.

Изменено движение троллейбусов № 5 на разворотном кольце "ул. Белицкая" по причине провала асфальта.

Отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички: №7402, 7307/08; 7315/16 по техническим причинам.

Ранее сообщалось, что спасатели уронили травмированного мужчину со сломанной ногой - носилки с пострадавшим упали с огромной высоты.

В Киеве мужчина гнался за ворами и неудачно приземлился на крышу гаража - он сломал ногу.

Спасатели пытались снять его с крыши гаража, но носилки с зафиксированным пострадавшим упали с высоты.

Судя по кадрам, один из спасателей спускал пострадавшего с крыши, а другой должен подхватить снизу.

Последний не достал руками носилок и они соскользнули на землю вместе с пострадавшим.

В итоге несчастного мужчину откопали из снега и транспортировали в больницу.

Напомним, скорая помощь вспыхнула на ходу в Киеве, фото: слетелись десятки спасателей.

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