В Киеве отменили несколько рейсов городской электрички - названа причина изменений в графике.

Как сообщает "Киевпастранс" в Telegram, 4 января отменили курсирование нескольких рейсов.

"Отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички: №7402, 7307/08; 7315/16 по техническим причинам. Извиняемся за временные неудобства", – говорится в сообщении.

К слову, в Киеве произошел масштабный сбой в работе транспорта - названы причины задержек.

Как сообщили в Киевпастрансе, в столице произошел сбой в работе общественного транспорта.

Это связано с техническими причинами и ДТП. Сообщается, что на одной из улиц произошел провал асфальта

Задерживается движение трамваев №35, 22а, 28 по улице А. Навои.

Также опаздывают троллейбусы №6, 16, 18 на ул. Софиевской 20/21 по причине ДТП.

Изменено движение троллейбусов № 5 на разворотном кольце "ул. Белицкая" по причине провала асфальта.

Отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички: №7402, 7307/08; 7315/16 по техническим причинам.

Напомним, скорая помощь вспыхнула на ходу в Киеве, фото: слетелись десятки спасателей.

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