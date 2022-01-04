Как сообщает "Киевпастранс" в Telegram, 4 января отменили курсирование нескольких рейсов.
"Отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички: №7402, 7307/08; 7315/16 по техническим причинам. Извиняемся за временные неудобства", – говорится в сообщении.
К слову, в Киеве произошел масштабный сбой в работе транспорта - названы причины задержек.
Как сообщили в Киевпастрансе, в столице произошел сбой в работе общественного транспорта.
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Это связано с техническими причинами и ДТП. Сообщается, что на одной из улиц произошел провал асфальта
Задерживается движение трамваев №35, 22а, 28 по улице А. Навои.
Также опаздывают троллейбусы №6, 16, 18 на ул. Софиевской 20/21 по причине ДТП.
Изменено движение троллейбусов № 5 на разворотном кольце "ул. Белицкая" по причине провала асфальта.
Отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички: №7402, 7307/08; 7315/16 по техническим причинам.
Напомним, скорая помощь вспыхнула на ходу в Киеве, фото: слетелись десятки спасателей.
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