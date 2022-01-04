Специалисты портала Sinoptik, сообщают, что в конце недели будут осадки в виде снега.
4 января будет облачная погода, вечером ожидается небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до +2… +6.
5 января небо также будет облачным. В течение дня будет небольшой дождь, к вечеру он ослабеет. Температура воздуха поднимется до +8.
Ранее сообщалось, что киевлянам рассказали, будет ли продлевать зимние каникулы из-за нового штамма ковида «Омикрон».
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Об этом сообщил председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
Так, в столице не планируют продлевать зимние каникулы.
"Нет прогнозов по закрытию школ и усилению мер противоэпидемической опасности именно в школах. Об этом можем говорить через 3-4 недели января, когда будем регистрировать увеличение заболеваемости. То есть дети в школу пойдут", - сказал Рубан.
Напомним, что на Украину обрушится "ныряющий" циклон, каким регионам не поздоровится: морозы до -15
Ранее Politeka сообщала, что погодные качели с осадками добьют украинцев, к чему готовиться: от +11 до -14.
Также Politeka писала, что на Киев надвигается потепление, морозы отступят: синоптики назвали дату.