В Киеве в ближайшие дни ожидается пасмурная, но теплая погода - синоптики дали прогноз.

Специалисты портала Sinoptik, сообщают, что в конце недели будут осадки в виде снега.

4 января будет облачная погода, вечером ожидается небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до +2… +6.

5 января небо также будет облачным. В течение дня будет небольшой дождь, к вечеру он ослабеет. Температура воздуха поднимется до +8.

Ранее сообщалось, что киевлянам рассказали, будет ли продлевать зимние каникулы из-за нового штамма ковида «Омикрон».

Об этом сообщил председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Так, в столице не планируют продлевать зимние каникулы.

"Нет прогнозов по закрытию школ и усилению мер противоэпидемической опасности именно в школах. Об этом можем говорить через 3-4 недели января, когда будем регистрировать увеличение заболеваемости. То есть дети в школу пойдут", - сказал Рубан.

Напомним, что на Украину обрушится "ныряющий" циклон, каким регионам не поздоровится: морозы до -15

Ранее Politeka сообщала, что погодные качели с осадками добьют украинцев, к чему готовиться: от +11 до -14.

Также Politeka писала, что на Киев надвигается потепление, морозы отступят: синоптики назвали дату.