В Киевской области на территории одного из недостроенных жилых комплексов со 2-го этажа дома выпал 10-летний мальчик.

Сообщение об инциденте поступило в полицию около 16.00, на месте работала следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Бучанского районного управления полиции.

Выяснилось, что накануне пятеро детей решили прогуляться на стройке.

«10-летний парень находясь на втором этаже через воздухозаборное отверстие упал на бетонную поверхность первого этажа. Ребенка в сознании немедленно госпитализировали в НДСБ «Охматдет» города Киева. К счастью несовершеннолетний парень не пострадал, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает» — говорится в сообщении.

Правоохранители составили административные материалы в отношении родителей ребенка по ч. 1 ст. 184 КУоАП.

Ранее сообщалось, что На трассе Киев – Чернигов произошло огненное ДТП, внутри авто находилось двое детей и двое взрослых – сейчас полиция выясняет детали инцидента.

Семья с двумя детьми попала в аварию и столкнулась с другим авто – от удара машина мгновенно вспыхнула. Отец с сыновьями успел выпрыгнуть из машины. Женщину зажало в салоне, поэтому ее пришлось высвобождать из пылающего авто.

После ДТП в тяжелом состоянии была мама. Она и старший сын оказались в реанимации. Отца с младшим сыном госпитализировали в травматологическое отделение. К счастью, состояние всех пострадавших удалось стабилизировать.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, грузовик протаранил автобус с украинцами, сразу 10 жертв.

Также Politeka писала, что автобус слетел с трассы, 18 жертв и 25 пострадавших.