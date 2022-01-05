В Киеве в ближайшие дни снова похолодает - синоптики дали прогноз, когда в столице будут сильные снегопады.

Так, уже субботу ожидаются сильные снегопады, при этом температура воздуха будет держаться около нуля, свидетельствуют данные портала Gismeteo.

Такая же погода продержится и в воскресенье, 9 января.

10 января киевлян ожидает погода без осадков, но температура воздуха будет также около нуля градусов.

С 11 января Киев накроют осадки в виде снега и дождя.

Ранее сообщалось, что киевлянам рассказали, будет ли продлевать зимние каникулы из-за нового штамма ковида «Омикрон».

Об этом сообщил председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Так, в столице не планируют продлевать зимние каникулы.

"Нет прогнозов по закрытию школ и усилению мер противоэпидемической опасности именно в школах. Об этом можем говорить через 3-4 недели января, когда будем регистрировать увеличение заболеваемости. То есть дети в школу пойдут", - сказал Рубан.

Напомним, что на Украину обрушится "ныряющий" циклон, каким регионам не поздоровится: морозы до -15

Ранее Politeka сообщала, что погодные качели с осадками добьют украинцев, к чему готовиться: от +11 до -14.

Также Politeka писала, что на Киев надвигается потепление, морозы отступят: синоптики назвали дату.