Как сообщает пресс-служба «Киевской службы спасения», в Подольском районе столицы был заблокирован двухлетний ребенок.
Родители ребенка вышли на лестничную клетку, а ребенок неосознанно закрыл за ними входную дверь.
Спасатели с помощью специального инструмента открыли дверь и предоставили родителям доступ в квартиру.
Ребенок к счастью не пострадал.
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К слову,в Киевской области на территории одного из недостроенных жилых комплексов со 2-го этажа дома выпал 10-летний мальчик.
Выяснилось, что накануне пятеро детей решили прогуляться на стройке.
10-летний парень находясь на втором этаже через воздухозаборное отверстие упал на бетонную поверхность первого этажа.
Ребенка в сознании немедленно госпитализировали в больницу. К счастью парень не пострадал.
Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.
Как сообщала Politeka, грузовик протаранил автобус с украинцами, сразу 10 жертв.
Также Politeka писала, что автобус слетел с трассы, 18 жертв и 25 пострадавших.