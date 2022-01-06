Спасатели помогли родителям открыть дверь квартиры, в которой случайно закрылся двухлетний ребенок.

Как сообщает пресс-служба «Киевской службы спасения», в Подольском районе столицы был заблокирован двухлетний ребенок.

Родители ребенка вышли на лестничную клетку, а ребенок неосознанно закрыл за ними входную дверь.

Спасатели с помощью специального инструмента открыли дверь и предоставили родителям доступ в квартиру.

Ребенок к счастью не пострадал.

К слову,в Киевской области на территории одного из недостроенных жилых комплексов со 2-го этажа дома выпал 10-летний мальчик.

Выяснилось, что накануне пятеро детей решили прогуляться на стройке.

10-летний парень находясь на втором этаже через воздухозаборное отверстие упал на бетонную поверхность первого этажа.

Ребенка в сознании немедленно госпитализировали в больницу. К счастью парень не пострадал.

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