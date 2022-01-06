В жилом доме Киева вспыхнул пожар - там находятся офисы.

Недалеко от станции метро "Арсенальная", на улице Московской начался пожар в здании, сообщает "Киев Сейчас".

Произошел пожар в офисе, который расположен в жилом доме на столичном Печерске.

"Возгорание произошло на первом этаже 5-этажного жилого дома. Возник пожар на кухне офисного помещения. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Бойцы ГСЧС ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет", – сообщили в ГСЧС Киева.

Рнее сообщалось, что в столице сообщили о заминировании торгового центра - на место ЧП слетелись спасатели.

В Деснянском районе Киева по улице Николая Лаврухина срочно эвакуировали людей из ТРЦ "Район".

"Поступил телефонный звонок о минировании ТРЦ. На место выехали сотрудники полиции, взрывотехники и кинологи. Проводится эвакуация посетителей и персонала ТРЦ. Правоохранители проверяют помещение ТРЦ", – рассказали в полиции.

На месте работают спецслужбы.

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