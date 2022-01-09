Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, происшествие случилось ночью 9 января на улице Братиславская 36/2 в Деснянском районе столицы. Там загорелесь квартира на 7 этаже этаже 9-этажного жилого дома.
Жители дома начали проводить эвакуацию еще до прибытия пожарных подразделений (сообщение о ЧП спасатели получили в 3:59).
Пожар на площади 15 кв.м был локализован в 4:38, и в 05:11 - полностью ликвидирован.
Во время ликвидации пожара тело мужчины без признаков жизни было обнаружено на улице возле дома. Предварительно было установлено, что человек выпал из дома, где произошел пожар.
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В результате пожара одна из комнат квартиры выгорела полностью, были закопчены стены и потолок квартиры. К ликвидации были привлечены 3 единицы техники, а также 13 человек личного состава.
Причины и обстоятельства пожара устанавливаются правоохранителями. На месте работает следственно-оперативная группа.
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