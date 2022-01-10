Так, синоптики прогнозируют морозы до –15 градусов, сообщается на официальном сайте Украинского гидрометцентра.
10 января температура воздуха в Киеве будет от 1 до 3 градусов мороза, 11 января будет около 5-7 градусов мороза ночью, днем 2-4 градусов мороза.
12 января столбик термометра опуститься до 12-14 градусов ниже нуля ночью, а днем до 9-11 градусов.
Холоднее всего будет 13 января, когда в Киеве ударит мороз 13-15 градусов.
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Ранее сообщалось, что киевлянам рассказали, будет ли продлевать зимние каникулы из-за нового штамма ковида «Омикрон».
Об этом сообщил председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
Так, в столице не планируют продлевать зимние каникулы.
"Нет прогнозов по закрытию школ и усилению мер противоэпидемической опасности именно в школах. Об этом можем говорить через 3-4 недели января, когда будем регистрировать увеличение заболеваемости. То есть дети в школу пойдут", - сказал Рубан.
Напомним, что на Украину обрушится "ныряющий" циклон, каким регионам не поздоровится: морозы до -15
Ранее Politeka сообщала, что погодные качели с осадками добьют украинцев, к чему готовиться: от +11 до -14.
Также Politeka писала, что на Киев надвигается потепление, морозы отступят: синоптики назвали дату.