Так, обледенения самолета ночью в аэропорту Борисполь застряли сотни туристов, которые должны были вылететь в Доминикану, сообщает PavlovskyNEWS.

О причине задержки рейса и его переносе на 19:30 сообщила авиакомпания.

Кроме того, ранее сообщалось, что людей запустили в самолет, но потом всех попросили выйти без объяснения причины.

Представитель авиакомпании уточнил, что в связи с переносом рейса пассажиров обеспечат двухразовым питанием.

“Все рейсы задерживаются по техническим причинам”, – говорится в сообщении.

К слову, в Киеве и области предупреждали о резком похолодании - погодные условия в ближайшую неделю ухудшатся.

Синоптики прогнозировали морозы до –15 градусов, сообщается на официальном сайте Украинского гидрометцентра.

Сообщалось, что холоднее всего будет 13 января, когда в Киеве будет мороз 13-15 градусов.

Напомним, что на Украину обрушится "ныряющий" циклон, каким регионам не поздоровится: морозы до -15

Ранее Politeka сообщала, что погодные качели с осадками добьют украинцев, к чему готовиться: от +11 до -14.

Также Politeka писала, что на Киев надвигается потепление, морозы отступят: синоптики назвали дату.