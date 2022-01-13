В Подольском районе Киева произошел пожар - спасатели ГСЧС не успели ликвидировать возгорание вовремя.

Так, во дворе новостройки загорелся припаркованный микроавтобус, спасатели не смогли добраться до него вовремя, сообщает "Киев Оперативный".

В одном из ЖК Подольского района спасателям ГСЧС преградили неправильно запаркованные автомобили местных жителей.

"На место уже приехали пожарные спасатели ГСЧС, но из-за неправильно припаркованные машины жильцов - они не могут проехать на место пожара", - говорится в сообщении.

К слову, в аэропорту Борисполь из-за непогоды застряли сотни туристов.

Так, обледенения самолета ночью в аэропорту Борисполь застряли сотни туристов, которые должны были вылететь в Доминикану.

О причине задержки рейса и его переносе на 19:30 сообщила авиакомпания.

Кроме того, ранее сообщалось, что людей запустили в самолет, но потом всех попросили выйти без объяснения причины.

Представитель авиакомпании уточнил, что в связи с переносом рейса пассажиров обеспечат двухразовым питанием.

“Все рейсы задерживаются по техническим причинам”, – говорится в сообщении.

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