Так, во дворе новостройки загорелся припаркованный микроавтобус, спасатели не смогли добраться до него вовремя, сообщает "Киев Оперативный".
В одном из ЖК Подольского района спасателям ГСЧС преградили неправильно запаркованные автомобили местных жителей.
"На место уже приехали пожарные спасатели ГСЧС, но из-за неправильно припаркованные машины жильцов - они не могут проехать на место пожара", - говорится в сообщении.
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К слову, в аэропорту Борисполь из-за непогоды застряли сотни туристов.
Так, обледенения самолета ночью в аэропорту Борисполь застряли сотни туристов, которые должны были вылететь в Доминикану.
О причине задержки рейса и его переносе на 19:30 сообщила авиакомпания.
Кроме того, ранее сообщалось, что людей запустили в самолет, но потом всех попросили выйти без объяснения причины.
Представитель авиакомпании уточнил, что в связи с переносом рейса пассажиров обеспечат двухразовым питанием.
“Все рейсы задерживаются по техническим причинам”, – говорится в сообщении.
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