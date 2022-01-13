В Киеве 14-15 января ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

Днем 14 января – порывы ветра 25 м/с (II уровень опасности, оранжевый), предупреждает Украинский гидрометцентр.

В этот день будет облачно с прояснениями, небольшой снег с переходом в дождь (ночью местами), температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

К слову, в аэропорту Борисполь из-за непогоды застряли сотни туристов.

Так, обледенения самолета ночью в аэропорту Борисполь застряли сотни туристов, которые должны были вылететь в Доминикану.

О причине задержки рейса и его переносе на 19:30 сообщила авиакомпания.

Кроме того, ранее сообщалось, что людей запустили в самолет, но потом всех попросили выйти без объяснения причины.

Представитель авиакомпании уточнил, что в связи с переносом рейса пассажиров обеспечат двухразовым питанием.

“Все рейсы задерживаются по техническим причинам”, – говорится в сообщении.

Напомним, что на Украину обрушится "ныряющий" циклон, каким регионам не поздоровится: морозы до -15

Ранее Politeka сообщала, что погодные качели с осадками добьют украинцев, к чему готовиться: от +11 до -14.

Также Politeka писала, что на Киев надвигается потепление, морозы отступят: синоптики назвали дату.