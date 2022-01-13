В Киеве 14-15 января ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).
Днем 14 января – порывы ветра 25 м/с (II уровень опасности, оранжевый), предупреждает Украинский гидрометцентр.
В этот день будет облачно с прояснениями, небольшой снег с переходом в дождь (ночью местами), температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.
К слову, в аэропорту Борисполь из-за непогоды застряли сотни туристов.
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Так, обледенения самолета ночью в аэропорту Борисполь застряли сотни туристов, которые должны были вылететь в Доминикану.
О причине задержки рейса и его переносе на 19:30 сообщила авиакомпания.
Кроме того, ранее сообщалось, что людей запустили в самолет, но потом всех попросили выйти без объяснения причины.
Представитель авиакомпании уточнил, что в связи с переносом рейса пассажиров обеспечат двухразовым питанием.
“Все рейсы задерживаются по техническим причинам”, – говорится в сообщении.
Напомним, что на Украину обрушится "ныряющий" циклон, каким регионам не поздоровится: морозы до -15
Ранее Politeka сообщала, что погодные качели с осадками добьют украинцев, к чему готовиться: от +11 до -14.
Также Politeka писала, что на Киев надвигается потепление, морозы отступят: синоптики назвали дату.