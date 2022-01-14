Причиной стали технические неполадки, сообщили в пресс-службе коммунального предприятия КГГА "Киевпастранс".

По причине технических трудностей транспортники отменили курсирование рейсов городской электрички №7307 от станции Дарница, 7308 от станции Киев-Волынский, 7315 от станции Дарница, 7316 от станции Киев-Волынский, 7416 и 7424 от станции Борщаговская, 7423 и 7431 от станции Дарница.

В ведомстве извинились за временные трудности и неполадки.

О возобновлении курсирования электрички будет сообщено позже.

К слову, в аэропорту Борисполь из-за непогоды застряли сотни туристов.

Так, обледенения самолета ночью в аэропорту Борисполь застряли сотни туристов, которые должны были вылететь в Доминикану.

О причине задержки рейса и его переносе на 19:30 сообщила авиакомпания.

Кроме того, ранее сообщалось, что людей запустили в самолет, но потом всех попросили выйти без объяснения причины.

Представитель авиакомпании уточнил, что в связи с переносом рейса пассажиров обеспечат двухразовым питанием.

“Все рейсы задерживаются по техническим причинам”, – говорится в сообщении.

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