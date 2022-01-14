Начиная с шестого этажа на стенах подъезда появляются картины, лепка и прочие элементы дворцового стиля.
Пенсионер Владимир Чайка делает украшение подъезда своими руками вот уже десять лет.
Мужчина говорит, что всю жизнь мечтал жить в музее среди картин.
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"Я мечтал жить в музее. Среди картин, лепки и цветов", - рассказал он.
К слову, на Киев надвигается буря - спасатели объявили оранжевый уровень опасности.
В Киеве 14-15 января ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).
Днем 14 января – порывы ветра 25 м/с (II уровень опасности, оранжевый), предупреждает Украинский гидрометцентр.
В этот день будет облачно с прояснениями, небольшой снег с переходом в дождь (ночью местами), температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.
Напомним, что на Украину обрушится "ныряющий" циклон, каким регионам не поздоровится: морозы до -15
Ранее Politeka сообщала, что погодные качели с осадками добьют украинцев, к чему готовиться: от +11 до -14.
Также Politeka писала, что на Киев надвигается потепление, морозы отступят: синоптики назвали дату.