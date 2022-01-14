На Троещине подъезд девятиэтажного дома украсили лепкой, колоннами и картинами.

Начиная с шестого этажа на стенах подъезда появляются картины, лепка и прочие элементы дворцового стиля.

Пенсионер Владимир Чайка делает украшение подъезда своими руками вот уже десять лет.

Мужчина говорит, что всю жизнь мечтал жить в музее среди картин.

"Я мечтал жить в музее. Среди картин, лепки и цветов", - рассказал он.

К слову, на Киев надвигается буря - спасатели объявили оранжевый уровень опасности.

В Киеве 14-15 января ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

Днем 14 января – порывы ветра 25 м/с (II уровень опасности, оранжевый), предупреждает Украинский гидрометцентр.

В этот день будет облачно с прояснениями, небольшой снег с переходом в дождь (ночью местами), температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

Напомним, что на Украину обрушится "ныряющий" циклон, каким регионам не поздоровится: морозы до -15

Ранее Politeka сообщала, что погодные качели с осадками добьют украинцев, к чему готовиться: от +11 до -14.

Также Politeka писала, что на Киев надвигается потепление, морозы отступят: синоптики назвали дату.