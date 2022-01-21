В Киевской области вспыхнула церковь - в ГУ ГСЧС Украины сообщили подробности ЧП.

Так, 21 января около 6 утра в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение, что горит купол церкви в поселке городского типа Песковка.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

К тушению пожара было привлечено 8 человек личного состава ГСЧС.

Выяснилось, что храм недействующий. Спасатели на месте ЧП установили, что горит деревянная решетка под кровлей купола церкви.

В результате возгорания огнем уничтожен внутренний деревянный каркас купола.

Причина возгорания устанавливается.

К слову,в Киеве в заброшенном здании вспыхнул сильный пожар - слетелись спасатели.

В ГСЧС Киева сообщили, что вызов поступил в 12.26.

Площадь возгорания составляла 35 квадратных метров, пострадавших от огня нет.

На месте ЧП работали пожарные – они тушат мусор на открытой территории.

К слову, в этом доме часто случаются пожары, вероятно из-за того, что здесь живут бездомные, которые греются в холода.

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