Так, 21 января около 6 утра в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение, что горит купол церкви в поселке городского типа Песковка.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

К тушению пожара было привлечено 8 человек личного состава ГСЧС.

Выяснилось, что храм недействующий. Спасатели на месте ЧП установили, что горит деревянная решетка под кровлей купола церкви.

Популярные статьи сейчас

Галкин показал Пугачеву, гуляющую под вечерним снегом: «Снегурочка Аллочка!»

Снегопады обрушатся на Украину, стихия пощадит лишь один регион: какой будет погода

Победитель "Мастер Шеф" Шинкарев раскрыл, чего никогда не показывают зрителям: "Это все выбивало из колеи"

Трагедия на украинском предприятии, найдены тела сотрудников: "В холодильной камере..."

"Тайная жена" Олега Винника поразила естественной красотой на отдыхе: "Самая красивая женщина"
Показать еще

В результате возгорания огнем уничтожен внутренний деревянный каркас купола.

Причина возгорания устанавливается.

К слову,в Киеве в заброшенном здании вспыхнул сильный пожар - слетелись спасатели.

В ГСЧС Киева сообщили, что вызов поступил в 12.26.

Площадь возгорания составляла 35 квадратных метров, пострадавших от огня нет.

На месте ЧП работали пожарные – они тушат мусор на открытой территории.

К слову, в этом доме часто случаются пожары, вероятно из-за того, что здесь живут бездомные, которые греются в холода.

Также мы писали ранее, что пожар под Харьковом унес жизнь 9-летней девочки и ее бабушки: первые детали трагедии

Как сообщала Politeka, "детей оплакивает все село": появились новые подробности огненной трагедии на Черниговщине

Кроме того Politeka писала, что пожар разгорелся в общежитии под Днепром: "15 человек, из них 7 детей..."