Так, 21 января около 6 утра в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение, что горит купол церкви в поселке городского типа Песковка.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.
К тушению пожара было привлечено 8 человек личного состава ГСЧС.
Выяснилось, что храм недействующий. Спасатели на месте ЧП установили, что горит деревянная решетка под кровлей купола церкви.
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В результате возгорания огнем уничтожен внутренний деревянный каркас купола.
Причина возгорания устанавливается.
К слову,в Киеве в заброшенном здании вспыхнул сильный пожар - слетелись спасатели.
В ГСЧС Киева сообщили, что вызов поступил в 12.26.
Площадь возгорания составляла 35 квадратных метров, пострадавших от огня нет.
На месте ЧП работали пожарные – они тушат мусор на открытой территории.
К слову, в этом доме часто случаются пожары, вероятно из-за того, что здесь живут бездомные, которые греются в холода.
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