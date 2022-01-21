В Днепровском районе Киева горел дом - появилась информация о том, что есть жертвы.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве, ЧП произошло по адресу проспект Павла Тычины.

Спасатели, прибывшие на место ЧП установили, что пожар возник в комнате 3-х комнатной квартиры на 6-м этаже 9-этажного жилого дома.

При тушении пожара было обнаружено тело мужчины 1964 года рождения и тело женщины 1962 года рождения.

К слову, В Киевской области вспыхнула церковь - в ГУ ГСЧС Украины сообщили подробности ЧП.

Так, 21 января около 6 утра в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение, что горит купол церкви в поселке городского типа Песковка.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

К тушению пожара было привлечено 8 человек личного состава ГСЧС.

Выяснилось, что храм недействующий. Спасатели на месте ЧП установили, что горит деревянная решетка под кровлей купола церкви.

В результате возгорания огнем уничтожен внутренний деревянный каркас купола.

Причина возгорания устанавливается.

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