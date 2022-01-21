Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве, ЧП произошло по адресу проспект Павла Тычины.
Спасатели, прибывшие на место ЧП установили, что пожар возник в комнате 3-х комнатной квартиры на 6-м этаже 9-этажного жилого дома.
При тушении пожара было обнаружено тело мужчины 1964 года рождения и тело женщины 1962 года рождения.
К слову, В Киевской области вспыхнула церковь - в ГУ ГСЧС Украины сообщили подробности ЧП.
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Так, 21 января около 6 утра в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение, что горит купол церкви в поселке городского типа Песковка.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.
К тушению пожара было привлечено 8 человек личного состава ГСЧС.
Выяснилось, что храм недействующий. Спасатели на месте ЧП установили, что горит деревянная решетка под кровлей купола церкви.
В результате возгорания огнем уничтожен внутренний деревянный каркас купола.
Причина возгорания устанавливается.
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