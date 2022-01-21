Как рассказали спасатели, 20 января вечером в оперативно-диспетчерскую службы Бучанского района поступило сообщение о возгорании бани в с. Бузова.
Выяснилось, что вспыхнула недействующая баня, находящаяся на территории частного дома - внутри находились дети.
Двойняшек 2018 г. р. успели вывести из помещения соседи.
К сожалению, во время ликвидации пожара было обнаружено тело погибшего ребенка 2020 года рождения.
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Причина возникновения возгорания устанавливается.
К слову, В Днепровском районе Киева горел дом - появилась информация о том, что есть жертвы.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве, ЧП произошло по адресу проспект Павла Тычины.
Спасатели, прибывшие на место ЧП установили, что пожар возник в комнате 3-х комнатной квартиры на 6-м этаже 9-этажного жилого дома.
При тушении пожара было обнаружено тело мужчины 1964 года рождения и тело женщины 1962 года рождения.
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