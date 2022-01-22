Как передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщила заместитель главы Киевской городской государственной администрации Анны Старостенко.

По ее словам, ввиду того, что сейчас происходит в Европе и США, нет сомнений, что в скором времени в Киеве начнется новая волна коронавируса.

К тому же сейчас большое количество людей возвращается с каникул и отпусков.

Старостенко подчеркнула, что поскольку новый штамм коронавируса "Омикрон" был зафиксирован в декабре 2021 года, то люди должны приложить максимум усилий, чтобы сохранить здоровье и защитить своих близких. Она призвала всех киевлян пойти и сделать бустерную дозу вакцины от коронавируса.

Отметим, по состоянию на субботу, 22 января, в Киеве за минувшие сутки зафиксировали 1744 больных коронавирусом. 13 человек умерли. Среди них: 9 женщин от 69 до 90 лет, 4 мужчин от 53 до 90 лет 81 год.

Всего за период пандемии в Киеве зафиксировано 8 426 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня – 352 201. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

Выздоровели за прошедшие сутки 476 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 330 506 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 371, в Деснянском – 265 и в Днепровском районе – 190 случаев.

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