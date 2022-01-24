В Киеве фиксируют новые случаи ковида - заражений в три раза больше, чем выздоровлений.

Так, за сутки 23 января в Киеве зарегистрировали 464 новых случая ковида, 7 больных умерли, выздоровели 134 человека.

"За сутки 464 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, 7 летальных случаев от вируса, 134 преодолели коронавирус", - сообщили в КГА.

Стоит отметить, что среди новых больных 67 детей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 121, Оболонском - 71 и Подольском - 52.

К слову, учеников всех школ одной из областей Украины с 21 января отправили на дистанционное обучение - такое решение приняла местная власть.

В четверг, 20 января, областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области приняла решение о старте дистанционного обучения во всех школах региона с 21 января. Онлайн занятия там вводят на две недели.

Отмечается, что прибегнуть к таким мерам заставил резкий скачок заболеваемости сезонными вирусными недугами и COVID-19.

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