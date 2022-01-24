В киевских школах стремительно растут цены на детское питание. Об этом сообщает Новости.LIVE, ссылаясь на комментарии районных управлений образования.
Сообщается, что главной причиной подорожания питания стал рост цен на продукты по всей стране.
Так, в Соломенском районе столицы питание подорожает в два раза. На сегодняшний день один обед в школах обойдется в 21 гривну, однако после следующей закупки продукты подорожают. Один завтрак будет стоить 34 гривны, а обед — 41 гривну.
Школьные обеды в Деснянском районе подорожали уже на этой неделе с 35 до 45 грн. Но там говорят, что цены еще не окончательные и дальше будут идти вверх.
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В Подольском районе Киева цены пошли вверх на 6,2%. В Днепровском районе Киева утверждают, что пока не планировали вводить новые цены на меню.
Тем временем в других районах столицы журналистам рассказали, что планируют повысить цены, ведь продукты в Украине безконтрольно дорожают.
Напомним, что в киевской школе повара устроили драку с уборщицей из-за котлет.
Как сообщала Politeka, школьников неожиданно отправили на дистанционку, карантин ни при чем.
Также Politeka писала, под Киевом жестко подрались ученики, их забрала скорая.