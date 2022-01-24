Как рассказал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире “Украина 24”, метро в Киеве закрывать не будут.
Вероятнее, в столице введут спецпропуска.
"Я абсолютно убежден, что мы не будем закрывать метрополитен наглухо, как это было в первый локдаун, мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово”, – заявил Поворозник.
К слову, в Киеве фиксируют новые случаи ковида - заражений в три раза больше, чем выздоровлений.
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Так, за сутки 23 января в Киеве зарегистрировали 464 новых случая ковида, 7 больных умерли, выздоровели 134 человека.
"За сутки 464 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, 7 летальных случаев от вируса, 134 преодолели коронавирус", - сообщили в КГА.
Стоит отметить, что среди новых больных 67 детей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 121, Оболонском - 71 и Подольском - 52.
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