Киевские власти сообщили, будут ли закрывать метро, в случае введения локдауна в столице.

Как рассказал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире “Украина 24”, метро в Киеве закрывать не будут.

Вероятнее, в столице введут спецпропуска.

"Я абсолютно убежден, что мы не будем закрывать метрополитен наглухо, как это было в первый локдаун, мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово”, – заявил Поворозник.

К слову, в Киеве фиксируют новые случаи ковида - заражений в три раза больше, чем выздоровлений.

Так, за сутки 23 января в Киеве зарегистрировали 464 новых случая ковида, 7 больных умерли, выздоровели 134 человека.

"За сутки 464 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, 7 летальных случаев от вируса, 134 преодолели коронавирус", - сообщили в КГА.

Стоит отметить, что среди новых больных 67 детей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 121, Оболонском - 71 и Подольском - 52.

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