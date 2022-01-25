В Киеве за прошлые сутки зафиксировали 1589 больных на коронавирус.
Три человека умерли.
Всего с начала пандемии в Киеве 8447 летальных исходов от вируса, подтвержденных случаев заболевания на сегодня 354 813.
Как рассказал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, метро в Киеве закрывать не будут.
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Вероятнее, в столице введут спецпропуска.
"Мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово", – заявил Поворозник.
К слову, учеников всех школ одной из областей Украины с 21 января отправили на дистанционное обучение - такое решение приняла местная власть.
В четверг, 20 января, областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области приняла решение о старте дистанционного обучения во всех школах региона с 21 января. Онлайн занятия вводят на две недели.
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