В Киеве каждый день фиксируют сотни заболевших коронавирусом - стало известно, могут ли власти закрыть метро.

В Киеве за прошлые сутки зафиксировали 1589 больных на коронавирус.

Три человека умерли.

Всего с начала пандемии в Киеве 8447 летальных исходов от вируса, подтвержденных случаев заболевания на сегодня 354 813.

Как рассказал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, метро в Киеве закрывать не будут.

Вероятнее, в столице введут спецпропуска.

"Мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово", – заявил Поворозник.

К слову, учеников всех школ одной из областей Украины с 21 января отправили на дистанционное обучение - такое решение приняла местная власть.

В четверг, 20 января, областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области приняла решение о старте дистанционного обучения во всех школах региона с 21 января. Онлайн занятия вводят на две недели.

Напомним, в Киеве усилят карантинные ограничения в транспорте: что важно знать

Как сообщала Politeka, тотальный локдаун в Украине: в МОЗ рассказали, к чему готовиться, "власти намерены..."

Также Politeka писала, что школы начали отправлять на "дистанционку" из-за новой вспышки вируса, о чем нужно знать.