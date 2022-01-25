Так, утром 25 января начался митинг врачей.

Медперсонал больницы скорой медицинской помощи требует выплатить им задолженность по зарплатам.

Кроме того, они просят вернуть "праздничные и ночные".

"Это основная проблема! С декабря не платят персоналу! Сегодня персонал выходит бастовать. Люди устали! Семьи персонала не доедают, люди теряют смысл работать. Держатся на том, чтоб спасать и помогать людям. Никто не застрахован от резкого ухудшения здоровья", - сообщает один из сотрудников.

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К слову, в Киеве каждый день фиксируют сотни заболевших коронавирусом - стало известно, могут ли власти закрыть метро.

В Киеве за прошлые сутки зафиксировали 1589 больных на коронавирус.

Три человека умерли.

Всего с начала пандемии в Киеве 8447 летальных исходов от вируса, подтвержденных случаев заболевания на сегодня 354 813.

Как рассказал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, метро в Киеве закрывать не будут.

коронавирус

Вероятнее, в столице введут спецпропуска.

"Мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово", – заявил Поворозник.

метро, метро Киева, метрополитен

Напомним, в Киеве усилят карантинные ограничения в транспорте: что важно знать

Как сообщала Politeka, тотальный локдаун в Украине: в МОЗ рассказали, к чему готовиться, "власти намерены..."

Также Politeka писала, что школы начали отправлять на "дистанционку" из-за новой вспышки вируса, о чем нужно знать.