В Киеве врачи "скорой" вышли на протест, по их словам, им недоплачивают зарплату уже четвертый месяц.

Так, утром 25 января начался митинг врачей.

Медперсонал больницы скорой медицинской помощи требует выплатить им задолженность по зарплатам.

Кроме того, они просят вернуть "праздничные и ночные".

"Это основная проблема! С декабря не платят персоналу! Сегодня персонал выходит бастовать. Люди устали! Семьи персонала не доедают, люди теряют смысл работать. Держатся на том, чтоб спасать и помогать людям. Никто не застрахован от резкого ухудшения здоровья", - сообщает один из сотрудников.

К слову, в Киеве каждый день фиксируют сотни заболевших коронавирусом - стало известно, могут ли власти закрыть метро.

В Киеве за прошлые сутки зафиксировали 1589 больных на коронавирус.

Три человека умерли.

Всего с начала пандемии в Киеве 8447 летальных исходов от вируса, подтвержденных случаев заболевания на сегодня 354 813.

Как рассказал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, метро в Киеве закрывать не будут.

Вероятнее, в столице введут спецпропуска.

"Мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово", – заявил Поворозник.

Напомним, в Киеве усилят карантинные ограничения в транспорте: что важно знать

Как сообщала Politeka, тотальный локдаун в Украине: в МОЗ рассказали, к чему готовиться, "власти намерены..."

Также Politeka писала, что школы начали отправлять на "дистанционку" из-за новой вспышки вируса, о чем нужно знать.