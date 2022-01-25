В киевском супермаркете рухнул потолок - поивлись фотографии с места ЧП.

Так, в Днепровском районе Киева в супермаркете обрушился подвесной потолок.

ЧП произошло на улице Павла Тычины, сообщил "Типичный Киев" вечером, 24 января.

Помимо гипсокартона, отвалился кусок и бетона а также железные каркасы. Судя по фото, а магазине в момент обвала находились люди.

В сети сообщается, что пострадавших в результате обвала, к счастью, нет.

К слову, В Киеве каждый день фиксируют сотни заболевших коронавирусом - стало известно, могут ли власти закрыть метро.

В Киеве за прошлые сутки зафиксировали 1589 больных на коронавирус.

Три человека умерли.

Всего с начала пандемии в Киеве 8447 летальных исходов от вируса, подтвержденных случаев заболевания на сегодня 354 813.

Как рассказал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, метро в Киеве закрывать не будут.

Вероятнее, в столице введут спецпропуска.

"Мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово", – заявил Поворозник.

Напомним, в Киеве усилят карантинные ограничения в транспорте: что важно знать

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