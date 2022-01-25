Так, в Днепровском районе Киева в супермаркете обрушился подвесной потолок.
ЧП произошло на улице Павла Тычины, сообщил "Типичный Киев" вечером, 24 января.
Помимо гипсокартона, отвалился кусок и бетона а также железные каркасы. Судя по фото, а магазине в момент обвала находились люди.
В сети сообщается, что пострадавших в результате обвала, к счастью, нет.
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К слову, В Киеве каждый день фиксируют сотни заболевших коронавирусом - стало известно, могут ли власти закрыть метро.
В Киеве за прошлые сутки зафиксировали 1589 больных на коронавирус.
Три человека умерли.
Всего с начала пандемии в Киеве 8447 летальных исходов от вируса, подтвержденных случаев заболевания на сегодня 354 813.
Как рассказал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, метро в Киеве закрывать не будут.
Вероятнее, в столице введут спецпропуска.
"Мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово", – заявил Поворозник.
Напомним, в Киеве усилят карантинные ограничения в транспорте: что важно знать
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