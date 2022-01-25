Как сообщают активисты общественной организации "Автопатруль Майдан", в Киеве разгорелся семейный конфликт - между отцом и дочерью начался конфликт.
Для того, чтобы успокоить отца, девушка позвала на помощь знакомого.
Тогда хозяин дома взялся за нож - дочь и знакомый пытались остановить агрессивного мужчину, но тот порезал парню шею, а дочери руки.
После резни мужчина прыгнул из окна четвертого этажа.
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Горе-отец выжил, но получил многочисленные переломы.
На месте также работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Посрадавших передали медикам.
К слову, на Крещение в Киеве купальщики начали драться в то время, когда священник читал молитву.
Так, парни нчали выяснять отношения прямо у проруби, где окунались верующие.
Конфликт произошел на глазах у киевлян и священника, который в этот момент читал молитву.
"На Оболонской набережной во время купания на Крещение произошла драка. Что не поделили между собой мужчины, пока неизвестно", - говорится в сообщении.
Драку пришлось разнимать полиции и спасателям.
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Как сообщала Politeka, трагедией обернулся поиск пропавших детей на Херсонщине, в ГСЧС раскрыли подробности: "Играли на тонком льду".
Также Politeka писала, что находился в воде около получаса: несчастье случилось с харьковчанином на реке.