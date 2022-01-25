В Киеве мужчина после драки попытался выпрыгнуть из окна многоэтажки - появились подробности.

Как сообщают активисты общественной организации "Автопатруль Майдан", в Киеве разгорелся семейный конфликт - между отцом и дочерью начался конфликт.

Для того, чтобы успокоить отца, девушка позвала на помощь знакомого.

Тогда хозяин дома взялся за нож - дочь и знакомый пытались остановить агрессивного мужчину, но тот порезал парню шею, а дочери руки.

После резни мужчина прыгнул из окна четвертого этажа.

Горе-отец выжил, но получил многочисленные переломы.

На месте также работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Посрадавших передали медикам.

К слову, на Крещение в Киеве купальщики начали драться в то время, когда священник читал молитву.

Так, парни нчали выяснять отношения прямо у проруби, где окунались верующие.

Конфликт произошел на глазах у киевлян и священника, который в этот момент читал молитву.

"На Оболонской набережной во время купания на Крещение произошла драка. Что не поделили между собой мужчины, пока неизвестно", - говорится в сообщении.

Драку пришлось разнимать полиции и спасателям.

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