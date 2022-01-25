В Украине сейчас циркулируют четыре вируса гриппа, однако медики еще не фиксировали случаи одновременного заражения коронавируса и гриппа.

В Киеве продолжает увеличиваться количество больных гриппом и ОРВИ. За минувшую неделю в столице заболели более 18 тысяч человек. Об этом сообщили в КГГА.

Среди больных большая часть как детей, так и взрослых. Детей заболело 6599 против 4895 – за прошлую неделю, рост на 34,8%. Взрослых 10 292 – против 7017, рост на 46,7%.

Дети составляют 39,1% от общей заболеваемости, на прошлой неделе – 41,1%. Среди школьников зарегистрирован 3661 случай, что составляет 55,5% от общего числа заболевших детей.

В медицинские учреждения за последнюю неделю доставили 1280 человек, из них 81 - дети.

В Киеве сейчас циркулируют четыре вируса гриппа, однако медики еще не фиксировали случаи одновременного заражения коронавируса и гриппа.

Florona – одновременное заражение сезонным гриппом и COVID-19. Опасность одновременного инфицирования гриппом и COVID-19 в том, что поражение легких происходит намного быстрее.

Напомним, что в Киеве медики вышли на протест из-за задержек по зарплате, фото.

Как сообщала Politeka, больше 350 тысяч киевлян болеют ковидом.

Также Politeka писала, что ситуация с вирусом ухудшается ежедневно: сколько новых жертв за сутки на Днепропетровщине.