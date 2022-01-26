В Киеве зафиксировано почти две тысячи новых заболевших коронавирусом - появилась тревожная статистика.

Как свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, за прошлые сутки в Киеве зафиксировано 1 919 новых случаев ковида.

Выздоровели 702 пациентов, болеют коронавирусом сейчас 1 204 жителей.

Умерли от осложнений ковида 13 человек.

В Киеве уже 356 732 подтвержденных случая коронавируса с начала пандемии.

В Киевской области за сутки выявлено 872 пациентов с коронавирусом. Болеет сейчас 446 человек. Выздоровел 419 пациента, еще 7 умерли от осложнений.

К слову, ситуация с коронавирусом в Украине снова ухудшилась, из-за чего местами по стране ужесточили карантинные ограничения.

В частности, из-за резкого роста числа зараженных ужесточить карантин решили в Тернополе и Львовской области.

Так, в Тернополе с 26 января запретили проводить массовые мероприятия. Залы театров и кинотеатров в городе снова можно заполнять только наполовину, а в ТРЦ не будут пускать без сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус. Школы также смогут перевести старшеклассников на дистанционное обучение, однако это решение останется за ними.

В свою очередь, во Львовской области всем учебным заведениям, за исключением детских садов, уже посоветовали перейти на онлайн обучение до 4 февраля. В области также запретили проведение массовых мероприятий и сократили разрешенную заполненность общественного транспорта на 50%.

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