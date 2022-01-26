Как свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, за прошлые сутки в Киеве зафиксировано 1 919 новых случаев ковида.
Выздоровели 702 пациентов, болеют коронавирусом сейчас 1 204 жителей.
Умерли от осложнений ковида 13 человек.
В Киеве уже 356 732 подтвержденных случая коронавируса с начала пандемии.
В Киевской области за сутки выявлено 872 пациентов с коронавирусом. Болеет сейчас 446 человек. Выздоровел 419 пациента, еще 7 умерли от осложнений.
Ани Лорак покрасовалась на отдыхе в корсете с чересчур глубоким вырезом: «Настоящая дива»
Дочь Анджелины Джоли в дырявых штанах сразила наповал рядом с исхудавшей мамой: кадры с прогулки
Мужчины в черном и с автоматами открыли стрельбу в центре Киеве: первые подробности и кадры с места
Найдено тело молодого сына известного актера, что известно о трагедии: "Переполнены горем..."
Оборвалась жизнь звезды "Моя прекрасная няня", коллеги сообщили о трагедии: "Невосполнимая утрата"
К слову, ситуация с коронавирусом в Украине снова ухудшилась, из-за чего местами по стране ужесточили карантинные ограничения.
В частности, из-за резкого роста числа зараженных ужесточить карантин решили в Тернополе и Львовской области.
Так, в Тернополе с 26 января запретили проводить массовые мероприятия. Залы театров и кинотеатров в городе снова можно заполнять только наполовину, а в ТРЦ не будут пускать без сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус. Школы также смогут перевести старшеклассников на дистанционное обучение, однако это решение останется за ними.
В свою очередь, во Львовской области всем учебным заведениям, за исключением детских садов, уже посоветовали перейти на онлайн обучение до 4 февраля. В области также запретили проведение массовых мероприятий и сократили разрешенную заполненность общественного транспорта на 50%.
Напомним, стало известно, сколько вирусов гриппа сейчас «охотятся» на украинцев.
Как сообщала Politeka, в Харьковской области зафиксировали высокие показатели заболеваемости, подробности.
Также Politeka писала, что украинцам выплатят еще по 500 гривен за бустерную дозу, детали.