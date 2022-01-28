В Киевской области произошло смертельное ДТП при участии двух военнослужащих.

На бульваре Александрийском в городе Белая Церковь 21-летний военный на автомобиле Skoda сбил пешехода 2000 года рождения, сообщает пресс-служба полиции региона.

От полученных травм пешеход - лейтенант Вооруженных Сил Украины погиб до приезда медиков скорой.

На месте ДТП работали патрульные полицейские, следователи и военные.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что внедорожники не поделили дорогу и столкнулись друг с другом - инцидент случился на пересечении улиц Симона Петлюры и Саксаганского в Киеве.

В ночь с 27 на 28 января в Шевченковском районе Киева произошла авария. Там, столкнулись внедорожники - сила удара была настолько сильной, что от авто отлетели куски.

Предварительно было установлено, что водитель Audi двигался по улице Симона Петлюры. По встречной полосе ехал автомобиль Jeep. Он начал заворачивать налево на улицу Саксаганского и не пропустил Audi. Внедорожники не поделили дорогу и столкнулись друг с другом.

В результате аварии пострадал водитель Audi. Медики скорой помощи осмотрели мужчину, но он отказался от госпитализации.

Напомним, что трое детей остались без мамы, а папа в тяжелом состоянии после ДТП.

Как Politeka сообщала, авто "нанизало" на отбойник, появились кадры тяжелого ДТП на трассе "Киев-Одесса".

Также Politeka писала, под Киевом легковушка перевернулась на скользкой трассе, внутри находилась девушка.