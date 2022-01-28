В Дарницком районе Киева в жилом доме нашли тело мужчины - появились детали трагедии.

Неизвестный несколько раз ударил ножом местного жителя, от полученных ранений киевлянин скончался, передает "Обозреватель".

Мотивы преступления на данный момент неизвестны, ни у кого из соседей с погибшим конфликтов не было.

Тело погибшего нашли на 7 этаже. По факту убийства открыто уголовное производство.

Сейчас ведутся поиски преступника.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина после драки попытался выпрыгнуть из окна многоэтажки - появились подробности.

Как сообщают активисты общественной организации "Автопатруль Майдан", в Киеве разгорелся семейный конфликт - между отцом и дочерью начался конфликт.

Для того, чтобы успокоить отца, девушка позвала на помощь знакомого.

Тогда хозяин дома взялся за нож - дочь и знакомый пытались остановить агрессивного мужчину, но тот порезал парню шею, а дочери руки.

После резни мужчина прыгнул из окна четвертого этажа.

Горе-отец выжил, но получил многочисленные переломы.

На месте также работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Посрадавших передали медикам.

Напомним, в Киеве усилят карантинные ограничения в транспорте: что важно знать

Как сообщала Politeka, трагедией обернулся поиск пропавших детей на Херсонщине, в ГСЧС раскрыли подробности: "Играли на тонком льду".

Также Politeka писала, что находился в воде около получаса: несчастье случилось с харьковчанином на реке.