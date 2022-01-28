Неизвестный несколько раз ударил ножом местного жителя, от полученных ранений киевлянин скончался, передает "Обозреватель".
Мотивы преступления на данный момент неизвестны, ни у кого из соседей с погибшим конфликтов не было.
Тело погибшего нашли на 7 этаже. По факту убийства открыто уголовное производство.
Сейчас ведутся поиски преступника.
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина после драки попытался выпрыгнуть из окна многоэтажки - появились подробности.
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Как сообщают активисты общественной организации "Автопатруль Майдан", в Киеве разгорелся семейный конфликт - между отцом и дочерью начался конфликт.
Для того, чтобы успокоить отца, девушка позвала на помощь знакомого.
Тогда хозяин дома взялся за нож - дочь и знакомый пытались остановить агрессивного мужчину, но тот порезал парню шею, а дочери руки.
После резни мужчина прыгнул из окна четвертого этажа.
Горе-отец выжил, но получил многочисленные переломы.
На месте также работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Посрадавших передали медикам.
Напомним, в Киеве усилят карантинные ограничения в транспорте: что важно знать
Как сообщала Politeka, трагедией обернулся поиск пропавших детей на Херсонщине, в ГСЧС раскрыли подробности: "Играли на тонком льду".
Также Politeka писала, что находился в воде около получаса: несчастье случилось с харьковчанином на реке.