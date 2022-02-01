Уровень распространения вируса стремительно растет, но пока нет необходимости закрывать все 425 школ Киева, ведь, в каждом учебном учреждении индивидуальная ситуация.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 среди детей, власти Киева не исключают вариант закрытия школ на карантин.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказала заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

Она отметила, что в столице болеют многие школьники. При средней заполненности коек около 17 процентов, показатель детских госпитализаций выше. В связи с этим, власти Киева не исключают того, что школы закроют на карантин.

В то же время Старостенко отметила, что пока нет необходимости закрывать все 425 школ Киева. Ведь, в каждом учебном учреждении индивидуальная ситуация.

Поэтому, администрация той или иной школы, может сама принять решении о переводе детей на дистанционное обучение. Каждый директор школы имеет четкую инструкцию о том, как действовать в случае, если заболели дети в классе, учителя или другие работники.

По словам Старостенко, в настоящее время на дистанционный режим работы переведено около 70 учебных заведений.

Напомним, Киев готовят к серьезному ужесточению карантина уже с пятницы.

Как сообщала Politeka, учительница на уроке унижала и била мальчика.

Также Politeka писала, что усиление карантина, украинцев предупредили о драконовских штрафах в 17 тысяч гривен.