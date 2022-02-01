В связи с ростом заболеваемости COVID-19 среди детей, власти Киева не исключают вариант закрытия школ на карантин.
Об этом в интервью "Укринформу" рассказала заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.
Она отметила, что в столице болеют многие школьники. При средней заполненности коек около 17 процентов, показатель детских госпитализаций выше. В связи с этим, власти Киева не исключают того, что школы закроют на карантин.
В то же время Старостенко отметила, что пока нет необходимости закрывать все 425 школ Киева. Ведь, в каждом учебном учреждении индивидуальная ситуация.
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Поэтому, администрация той или иной школы, может сама принять решении о переводе детей на дистанционное обучение. Каждый директор школы имеет четкую инструкцию о том, как действовать в случае, если заболели дети в классе, учителя или другие работники.
По словам Старостенко, в настоящее время на дистанционный режим работы переведено около 70 учебных заведений.
Напомним, Киев готовят к серьезному ужесточению карантина уже с пятницы.
Как сообщала Politeka, учительница на уроке унижала и била мальчика.
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