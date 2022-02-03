В Бородянке Киевской области люди сдают тесты на Covid-19 в ужасных условиях.

Соответствующее фото опубликовала местная жительница, чья родственница пришла сдавать бесплатный тест от семейного врача, передает издание"Погляд" в Фейсбук.

«И это не шутка, это реальность», – пишет она.

По словам очевидицы, на фото - центральная больница Бородянки.

На территории есть таблички с надписью «Covid тест».

"Это и есть эта лаборатория. Белая дверь-это вход", - сообщила женщина.

"А еще и полтора часа выстояли на морозе! а потом, когда очередь подошла то медработник сказала, что беременные и дети обслуживаются без очереди. Нигде нет указателя, к какому именно сараю должна стоять та очередь-как будто мы каждый день туда стоим тесты сдавать", "стол и стул [прим.ред. - внутри помещения] напоминает мне сельский совет 70 лет прошлого века, лучшего помещения и не найти, все для нас ,стерильное все аж скрипит, может и не было ковиду то после сдачи теста в таких условиях он гарантирован", - комментируют фото пользователи сети.

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Как сообщала Politeka, в Киеве ухудшается ситуация с COVID-19, выстраиваются очереди для сдачи ПЦР-тестов.

Также Politeka писала, что в ВОЗ срочно предупредили, когда ждать вспышки вируса.