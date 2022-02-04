Как сообщает "Киев оперативный", в городе Березань Броварского района исчезла Круль Луция.
Девушка ушла из дома 3 февраля около 12:00 и до сих пор не вернулись.
Приметы: с виду 17 лет; рост 163 см; полного телосложения; волосы черные, до плеч.
Одета в пальто черного цвета с капюшоном, длиной до колен; брюки черного цвета с белыми полосами по бокам; кроссовки желтого цвета.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Луции - пожалуйста, сообщите в полицию.
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Ранее сообщалось, что в Киевской области пропал 16-летний парень Даниил Лобода, во вторник, 18 января, он ушел из дома в городе Васильков и до сих пор не вернулся.
Парень был одет в темно-бордовую куртку, темные спортивные штаны, светло-серую кофту с капюшоном и черную шапку.
У пропавшего мальчика лицо овальное, глаза голубые, волосы короткие темные. На правой ноге носит протез. Его рост около 175 см, а на вид ему 16 лет.
При получении любой информации о возможном местонахождении парня в полиции призвали звонить по телефону спецлинии "102".
Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.
Как сообщала Politeka, полиция Херсона разыскивает несовершеннолетнего Максима Липецкого - полиция объявила его в розыск и просит помощи в поисках простых украинцев.
Также Politeka писала, опасный киевлянин сбежал из психбольницы, полицию подняли по тревоге.