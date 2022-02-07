Мощная циклоническая система на севере Европы 8 февраля прорвется осадками и сильным ветром через узкую долину циклона Roxana в Украине. Тем не менее, в Киеве следует ожидать потепления уже на этой неделе.
Такой прогноз погоды дали синоптики портала Sinoptik.
Температура воздуха в Киеве 8 февраля ожидается от 1 мороза до 1 тепла. Ветер во вторник будет порывистым, сильным, северо-западным происхождением, местами до 15-18 метров в секунду.
9 февраля столбики термометров покажут около 4 градусов выше нуля, а дальше киевлян ожидает еще большее потепление. Осадков в этот день не ожидается.
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
Победитель "Голосу країни" Лазановский вышел на связь и попросил помощи: "Вынужден буду..."
Штормовое предупреждение объявлено в Украине: названы даты сильных снегопадов и угрозы схода лавин
"Мастер Шеф. Битва сезонов" покинул еще один участник, зрители отреагировали: "Не такой уж и профессионал"
Утонувшую на Крещение женщину нашли, жуткие кадры: "тело было в 150 метрах от..."
10 и 11 февраля температура воздуха в Киеве начнет прогреваться. В городе следует ожидать около 6-8 градусов тепла. Погода будет облачной с небольшим дождем.
Киевлян 11 февраля ожидает пасмурная погода и осадки, однако изредка будет выглядывать солнце. Температура поднимется до 7 градусов. На выходных 12 и 13 февраля температура воздуха упадент до 3 градусов тепла.
Напомним,снег и дожди накроют Украину, ударит мороз до -10: синоптики предупредили об опасности.
Как сообщала Politeka, ураган разбушевался на границе с Украиной: десятки людей остались без домов, фото.
Также Politeka писала, что синоптики рассказали о погоде в Киеве в первые дни февраля: ждать ли снегопада и морозов.