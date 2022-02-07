На текущей неделе в Украине погода предполагается сравнительно теплой, ветреной и влажной, однако без каких-либо серьезных осадков.

Мощная циклоническая система на севере Европы 8 февраля прорвется осадками и сильным ветром через узкую долину циклона Roxana в Украине. Тем не менее, в Киеве следует ожидать потепления уже на этой неделе.

Такой прогноз погоды дали синоптики портала Sinoptik.

Температура воздуха в Киеве 8 февраля ожидается от 1 мороза до 1 тепла. Ветер во вторник будет порывистым, сильным, северо-западным происхождением, местами до 15-18 метров в секунду.

9 февраля столбики термометров покажут около 4 градусов выше нуля, а дальше киевлян ожидает еще большее потепление. Осадков в этот день не ожидается.

10 и 11 февраля температура воздуха в Киеве начнет прогреваться. В городе следует ожидать около 6-8 градусов тепла. Погода будет облачной с небольшим дождем.

Киевлян 11 февраля ожидает пасмурная погода и осадки, однако изредка будет выглядывать солнце. Температура поднимется до 7 градусов. На выходных 12 и 13 февраля температура воздуха упадент до 3 градусов тепла.

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